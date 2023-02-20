MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı kimdir? Lütfi Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:28

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:28

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardındana artçılar devam ederken, 20 Şubat'ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem, Mersin ve çevre illerden hissedildi. MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, depreme canlı yayında röportaj verdiği sırada yakalandı. Lütfi Kaşıkçı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MHP HATAY MİLLETVEKİLİ LÜTFİ KAŞIKÇI KİMDİR?

Lütfi Kaşıkçı, 1982'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. Aslen Erzurum Horasan ilçesi Yeşildere köyünden olan Kaşıkçı, İlk, orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalında "Türkiye Boru Taşımacılığında Enerji Analizi" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı. Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında "Depreme Dayanıklı Prefabrik Yapılar" konulu tez çalışması ile doktora eğitimini 2021 yılında tamamladı.

AFAD ve Tema gönüllülüğü yanında Oğuz Ata Eğitim ve Kültür Derneği kurucu ve yöneticiliği görevlerinde bulundu. İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmakla birlikte alt yapı projeleri üzerine çalışan farklı firmalarda da görev yaptı.

2006-2012 yılları arasında Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında MHP Hatay İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.