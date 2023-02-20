Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel kimdir? İbrahim Güzel hangi partiden?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:17

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:24

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel gündem oldu. İbrahim Güzel'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İBRAHİM GÜZEL KİMDİR?

İbrahim Güzel, 14 Eylül 1967’de Gümüşgöze’de dünyaya geldi. İlkokulu, doğduğu yer olan Gümüşgöze’nin aynı ismi taşıyan ilkokulunda okudu. Daha sonra Antakya Ticaret Lisesi’ni bitiren Güzel, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraşan başkanımız, siyaset sahnesine 2009 seçimleriyle çıktı. 2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Güzel, 2014’ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor. İbrahim Güzel, 2019 Yerel Seçimleri’nde Defne Belediye Başkanı seçildi.

İBRAHİM GÜZEL HANGİ PARTİDEN?

İbrahim Güzel, CHP'nin adayı olarak Defne Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

İbrahim Güzel, evli ve iki çocuk babasıdır.

DEFNE NEREDE?

Defne, Hatay'da Antakya'nın güneyinde yer alan ilçedir. 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. İlçe, Hatay Merkezi ikiye bölünerek meydana getirilmiştir ve parçalardan güneyde yer alan Defne ilçesi olarak adlandırılmıştır.