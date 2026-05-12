MHP'li eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yargılanmasına devam edildi

Kars Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile Orhan Arslan ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Duruşmadan sonra Arslan ile milletvekili Alp arasında adliye koridorunda bir süre tartışma yaşandı. Tartışmada Alp, "Hırsızların baskın çıkacağı yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil bura. Defol. Kim oluyorsun sen? Sen kimsin? Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin bir de?" diye tepki gösterdi. Arslan ise avukatının aracılığıyla uzaklaştırıldı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.