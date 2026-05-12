MHP'li eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yargılanmasına devam edildi

12.05.2026 17:10:00
AA DHA
Kars Belediyesi'ne ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla MHP'li eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Kars Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile Orhan Arslan ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları suçlamaları kabul etmedi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Duruşmadan sonra Arslan ile milletvekili Alp arasında adliye koridorunda bir süre tartışma yaşandı. Tartışmada Alp, "Hırsızların baskın çıkacağı yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil bura. Defol. Kim oluyorsun sen? Sen kimsin? Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin bir de?" diye tepki gösterdi. Arslan ise avukatının aracılığıyla uzaklaştırıldı. 

Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

