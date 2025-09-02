MHP'li Feti Yıldız'dan CHP kurultayı yorumu: 'Hüküm açık...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 17:41:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davası öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, "Hüküm açık olduğunda içtihada, akıl yürütmeye veya yoruma yer yoktur" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız'ın gündeminde 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek CHP Kurultay davası vardı.

"Gazeteci arkadaşlar CHP kurultayı ile ilgili şeyler soruyorlar" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar..!.

Mecelle’de “Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur”denir. 

Başka bir ifadeyle; hüküm açık olduğunda içtihada, akıl yürütmeye veya yoruma yer yoktur."

