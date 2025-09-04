Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Semih Yalçın Özgür Özel'i hedef aldı: 'Farkında mısın; geliyor gelmekte olan'

4.09.2025 15:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımda bulundu.

"HALK, CHP’Yİ SALA BİNDİRİP SANDIĞI MUSALLA TAŞI YAPACAK"

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Özgür Özel farkında mısın; geliyor gelmekte olan" sözleriyle başladığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.

Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu.

Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır."

