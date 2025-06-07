MHP’li vekile de tepki göstermişlerdi: Valiliğin bayramlaşma törenine şehit ailelerinden protesto

Afyonkarahisar Valiliği il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Taş Medrese’de bayramlaşma programı düzenledi.

Bayramlaşma programına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Hafize Özmen, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş ve il protokolü katılım sağladı.

Afyonkarahisar Valiliği Tarafından bayram öncesi resmi bayramlaşma töreni programı yayımlandı. Program şehit aileleri ve gazilere de tebliğ edildi.

Resmi bayramlaşma programı kapsamında il protokolü Afyonkarahisar Merkez Hava Şehitliği ve Polis Şehitliğini de ziyaret etti.

ŞEHİT AİLELERİNDEN SESSİZ PROTESTO

Sözcü'nün haberine göre, 33’ü asker, 2’si polis toplamda 35 şehit mezarının bulunduğu şehitliklerde, şehit aileleri sessiz bir protestoya imza attı.

Ankara’da DEM parti MHP Bayramlaşmasının yapıldığı saatlerde valiliğin gerçekleştirdiği resmi bayramlaşma törenine hiçbir şehit ailesi ve gazi, katılmayarak protesto etti.

VALİLİĞİN İFTAR YEMEĞİNDE MHP’Lİ VEKİLİ PROTESTO ETMİŞLERDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nin şehit aileleri için düzenlediği iftar programına katılan MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Öcalan’a ‘beyefendi’ dediği için büyük tepkiyle karşılanmış ve şehit ailelerine Valinin korumaları müdahale etmişti.