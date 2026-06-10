MHP lideri Bahçeli, Özel’i ‘CHP’nin önünde iki yol var’ diye uyardı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’de yaşanan gelişmeler üzerinden CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’i hedef aldı. CHP’nin “iki ayrı merkez ve iki ayrı meşruiyet iddiasıyla” karşı karşıya olduğunu savunan Bahçeli, Özel’e “Ateşe körükle gitmeyin. Zira keskin sirke küpüne zarar verir” diye seslendi. Bahçeli, “CHP’nin önünde iki yol var. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacak” diye konuştu.

‘BALIK BAŞTAN KOKAR’

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar ve parti içindeki krizlerin birbirine bağlandığını savundu. Hizmet makamı olması gereken belediyelerin “rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale geldiğini” öne süren Bahçeli, “Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp CHP Genel Merkezi’nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız, ‘Balık baştan kokar’ demiştir” dedi.

CHP’deki tartışmaların parti yönetimine kadar uzandığını söyleyen Bahçeli, “CHP bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır” diye konuştu.

CHP’nin bugün “iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez ve iki ayrı meşruiyet iddiasıyla” karşı karşıya olduğunu savunan Bahçeli, bir tarafta hukuki zemine dönüş isteğinin, diğer tarafta ise meydan okuma ve sokak siyaseti anlayışının bulunduğunu öne sürdü. Bahçeli, CHP kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemeli. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığını ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksız” ifadelerini kullandı.

MHP’DE ÜÇ TASFİYE DAHA

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasını açıklamasının ardından partide başlayan tasfiyeler sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale İl Başkanlığı’na Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı’na Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı’na da Enes Emengen’in atandığını duyurdu.