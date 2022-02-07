MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da gündemi değerlendirdi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yöneticileriyle ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Ankara Kızılcahamam kampının son gününde gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçime ilişkin açıklamalarına Bahçeli, “Türkiye’nin gündeminde erken seçimin yer almadığını” yanıtını verdi.

HEDEFİ AÇIKLADI

Bahçeli, yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerindeki hedeflerinin “CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesi olduğunu” belirtti. Bahçeli, “Temamızı bu defa ‘Adım Adım 2023’ olarak belirlemiş bulunmaktayız” dedi. CHP’nin “Etnik, köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacaktır” mesajlı billboardlarını hedef alan Bahçeli, “Türkiye’de dezavantajlı kimsenin olmadığını” ileri sürdü. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının “henüz karanlık olduğunu” ifade eden Bahçeli, “Zillet ittifakında her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak kalmamıştır. Serok Ahmet’in cumhurbaşkanı aday tarifi ise tamamen Kılıçdaroğlu’nu dışlama üzerine bina edilmiştir. Zillet ittifakı karanlık odada bulunmayan kara kediyi araya araya tükenecektir” ifadelerini kullandı.

KAVALA TEPKİSİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyaretin “açık bir tahrik olduğunu” savunan Bahçeli, “Çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır” tepkisini gösterdi. Bahçeli, Avrupa Konseyi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye ilişkin ihlal sürecini başlatma kararını da “suikast” olarak nitelendirdi.