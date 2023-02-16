MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yıllar önce yaptığı açıklama tekrar gündem oldu!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:05

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:26

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Depremde 35 binden fazla kişinin öldüğü ve 105 bini aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Afet bölgesinde, depremzedeler için çadır ve konteyner kent kurulumları devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 yıl önce 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tekrar gündeme geldi.

Bahçeli açıklamada, "Japonya’da tek tük yaralanmaya neden olan bir depremin, ülkemizde nasıl oluyor da binlerce insanımızın hayatına kast ettiğini düşünelim" demişti.

MHP liderinin açıklamarını gören sosyal medya kullanıcıları Bahçeli'ye tepki göstererek, iktidara yönelik yorumlar yaptılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 14 Şubat'ta Meclis'te grup toplantısında açıklama yapan Bahçeli, AHBAP ve Babala TV'yi hedef alarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

'AHBAP DERNEĞİNİ VE BABALA TV'Yİ HEDEF ALDI'

"Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?"