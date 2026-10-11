MHP milletvekili Karakoç trafik kazasında yaralandı... Vali açıkladı: 'İleri düzeyde tetkike ihtiyacı var, Ankara'ya nakledeceğiz'

Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Afşin-Elbistan kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpıştı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonette bulunan Samet Özdemir'in (16) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

"BU GECE ANKARA'YA NAKLEDECEĞİZ"

Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, Karakoç'u Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Vali Ünlüer, "Bugün saat iki buçuk civarı ilimiz Afşin ilçe ana yol girişinde iki aracın karıştığı bir kaza oldu. Araçta MHP Milletvekilimiz Zuhal Karakoç ve il başkanı vardı. İki araçlı, 8 yaralamalı bir kaza oldu. Maalesef bir vatandaşımız bu kazada hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi, biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzeyde bir tetkike ihtiyacı var. Bu gece Ankara'ya nakledeceğiz. Hayati tehlikesi yok. Ancak daha önceden de olan bel ile ilgili bir sorunu var ve bu kaza ile beraber biraz ilerlemiş durumda. Ankara'da daha önce tedavi yaptırdığı doktorları görmek istiyorlar. İnşallah yarın sabah orada olacaklar ve doktor arkadaşlar gereğini yapacaklar. Vekilimiz yola çıktı. Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Hava şartları nedeniyle Gaziantep ve Kahramanmaraş'a uçaklar inemeyeceği için Hatay üzerinden Ankara'ya nakli sağlanacak" dedi.