MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatını feshettiklerini duyurdu. Peki, MHP tüzüğündeki 34, 52 ve 54. maddeleri ne anlama geliyor?

MHP TÜZÜĞÜ MADDE 34

MHP tüzüğündeki 34. madde, parti içi disiplin ve düzenin korunmasına odaklanan bir yapı sunar. Bu madde kapsamında, parti üyelerinin uyması gereken kurallar, teşkilat içindeki davranış standartları ve parti bütünlüğünü korumaya yönelik ilkeler belirlenir. Aynı zamanda parti ilkelerine bağlılık zorunluluğu bu madde çerçevesinde öne çıkar.

MHP TÜZÜĞÜ MADDE 52

MHP Tüzüğü’nün 52. maddesi, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) görev ve yetkilerini düzenleyen en önemli maddelerden biri olarak öne çıkar. Bu madde, MYK’yı parti yönetiminin merkezine yerleştirir ve geniş bir hareket alanı tanımlar.

Bu çerçevede MYK; parti teşkilatlarını kurma ve gerektiğinde feshetme yetkisine sahip bir organ olarak tanımlanır. Aynı zamanda parti politikalarının uygulanmasını sağlama görevi de bu kurulun sorumluluğundadır. Teşkilatların sevk ve idaresine ilişkin kararların alınması, seçim süreçlerinin ve aday belirleme çalışmalarının düzenlenmesi gibi kritik başlıklar da MYK’nın yetki alanı içerisinde yer alır.

Bununla birlikte parti bütçesi, gelirleri ve faaliyet raporlarının denetlenmesi de yine bu madde kapsamında MYK’ya verilen görevler arasındadır. İhtiyaç halinde komisyonlar kurarak organizasyonu yönetebilme yetkisi ise kurulun esnek ve müdahale edilebilir bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu yönüyle madde 52, MYK’ya teşkilat yapısı üzerinde doğrudan müdahale ve düzenleme yetkisi tanıyan güçlü bir düzenleme olarak öne çıkar.

MHP TÜZÜĞÜ MADDE 54

MHP tüzüğünün 54. maddesi, partinin en üst karar organı olan Büyük Kongre’nin nasıl oluştuğunu belirleyen temel düzenlemeyi içerir. Bu madde, kongrenin hem demokratik temsil hem de kurumsal yapı açısından nasıl şekillendiğini ortaya koyar.

Büyük Kongre’nin yapısı incelendiğinde, il kongrelerinden seçilen delegelerin bu yapının temelini oluşturduğu görülür. Bunun yanında genel başkan, MYK ve MDK üyeleri, partili bakanlar ve milletvekilleri ile üyelikleri devam eden kurucu isimler de kongrenin doğal unsurları arasında yer alır.

Bu yapı, seçilmiş delegeler ile doğal üyeleri bir araya getiren bir sistem ortaya koyar. Böylece hem tabanın iradesi kongreye yansıtılır hem de parti yönetiminin ve kurumsal hafızanın süreç içerisinde yer alması sağlanır. Madde 54, bu yönüyle temsil dengesini kuran ve partinin en üst karar mekanizmasını tanımlayan temel hükümlerden biridir.