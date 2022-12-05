MHP'den yeni 'zincir market' salvosu: Tamamen kapatılmalı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'BİM' merkezli olarak yaşanan zincir market tartışmasına 'kapatma' çağrısıyla katıldı. Akçay, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözlerinden sonra yaptığı açıklamayla gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyurmuştu.
Aykaç'ın istifasının ardından MHP'den yeni bir çıkış daha geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı bir dizi paylaşımda aralarında BİM'in de olduğu zincir marketlere geçmişte verilen "kartelleşme" cezasının yetmediğini belirterek "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler" dedi.
Aykaç, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Aykaç'ın paylaşımları şöyle:
"Liderimiz 22 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızda 'Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalıdır. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır.' demiştir.
Anlaşılan odur ki, Liderimizin açıklamaları yerine ulaşmış, BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan ve gözünü vatandaşlarımızın sofrasına diken spekülasyoncu Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir.Galip Aykaç denen meczup, geçen hafta başkanı olduğu Gıda Perakendecileri Derneği’ni de arkasına almış ağzından salyalar saçarak tehdit ve hakaretler yağdırmıştır.
Elindeki ekonomik gücü ülkesine ve milletine karşı kullanan, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların kanını emen, FETÖ ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Partimize istikamet çizmeye çalışan Galip Aykaç gibi meczuplar adalet karşısında er geç hak ettiği cezayı alacaktır
BİM’in de yer aldığı bazı süpermarketlerde; toptancı, nakliye zinciri, perakende zinciri, stok depoları ve marketler aynı sahiplik zincirindedir. Dolayısıyla kendileri üretmekte, kendileri nakletmekte, kendi dağıtmakta, kendileri stoklamakta, kendi mağazalarında satmaktadırlar
İçinde BİM’in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir.
Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."
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