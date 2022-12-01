BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç kimdir?

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:02

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" sözleriyle yanıt verdi.

BİM İCRA KURULU ÜYESİ GALİP AYKAÇ KİMDİR?

Galip Aykaç 1957 yılında Yozgat'ta doğdu. Aykaç, 1997 yılında BİM Satın Alma Genel Müdürü oldu. 2007 yılında BİM Operasyon Komitesi Başkanı olan Aykaç aynı zamanda BİM'in İcra Kurulu Üyesi'dir. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olan Galip Aykaç, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da yapmaktadır. Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü alan Aykaç, Fortune dergisi tarafından seçilen 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Aykaç, 2015 yılında 4. Türk Patent Ödülleri'nde "En Fazla Marka Başvurusu Yapan Firma" ödülünü BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adına aldı. Aykaç, ödülünü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.



GALİP AYKAÇ NE DEDİ?

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp '3 harfliler' diyerek hedef aldığı market zincirlerinden BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" diyen Erdoğan'a yanıt verdi.

Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Aykaç, "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği" diyerek "Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

Aykaç “Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda” dedi.

Rekabet Kurumu'na çağrıda bulunan Aykaç, şunları söyledi:

Kontrollerin sıkılaşmasıyla bir problemimiz yok, varsa eksiğimizi görüyoruz. Bu memlekette haksız rekabet işliyor. Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun. Türkiye’nin taklit ürün üreten 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Tedarikte bir daralma olduğu gözüküyor, fiyatlara yansıdığını da hissediyorum. Bugün Türkiye'de çağa ayak uyduramamış 150'den fazla yerel market var.

75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır.

Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum.