MHP’li başkana 'mobbing ve sürgün' tepkisi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:32

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şubesi üyeleri Aliağa Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasında Belediye Başkanı Serkan Acar’a tepkisi sert şekilde dile getirdi.

Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Fatma Kılıç, yaptığı açıklamada belediyeyi hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeye davet etti ve “Belediye başkanı Serkan Acar keyfi uygulamalarla yasaları yok saymıştır. Bu hukuksuzluğa ve yasa tanımazlığa son verin. Aliağa Belediyesi’nde iş barışını sağlayın. Belediye başkanının yasa ve hukuk tanımazlığı saymakla bitmiyor. Üye arkadaşlarımızın görev yerleri değiştirilmekte, gerekli etkisiz hale getirilmektedirler. Arkadaşlarımız geçici görev adı altında sürgüne gönderilmektedirler. Başkanın ‘Ben istediğimi işten çıkarırım, bunun için yetkiyi halktan aldım’ anlayışını ve pervasız davranışlarını kınıyoruz. Son olarak üyemiz Salih İşim’i kendi rızası olmadan ve yasalara aykırı şekilde emekliliğe sevk ederek bir hukuksuzluğa daha imza atmıştır. Tüm belediye personeli için baskı, mobbing ve hukuksuz işlemler yapılmaktadır. Yasaya aykırı bu davranışlara karşı sonuna kadar direneceğiz ve biz kazanacağız. Belediye başkanı başta olmak üzere, buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörlere karşı yasal haklarımızı kullanacak ve sonuna kadar direneceğiz” şeklinde konuştu.