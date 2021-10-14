MHP’li belediye başkanına hapis cezası

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:28

Fatih Öztürk, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolmuş 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler Köyü'ndeki ormanda çürümüş cesedi bulunmuştu.





Öztürk'in cesedinin bulunmasının ardından Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.

CEZASI ONANDI

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada; hala belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.