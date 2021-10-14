MHP’li belediye başkanına hapis cezası
Burdur'un Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada karar verildi. Aydın'ın, 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
Fatih Öztürk, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolmuş 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler Köyü'ndeki ormanda çürümüş cesedi bulunmuştu.
Öztürk'in cesedinin bulunmasının ardından Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.
CEZASI ONANDI
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada; hala belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın'ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.
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