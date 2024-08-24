MHP'li belediye meclis üyesi kalbine yenik düştü

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:03

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:04

Edinilen bilgiye göre, MHP Köşk Belediye Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan (58) uykusunda aniden fenalaştı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Orhan’ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Orhan’ın cenazesinin 24 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Köşk ilçesi Çarşı Camii’nden kaldırılarak Ilıdağ Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.