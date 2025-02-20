MHP'li belediyede hayvan katliamı! Barınaktaki köpekler canlı canlı gömüldü, belediye başkanı 'kurgu' dedi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:40

Sokak hayvanlarının öldürülmesine zemin hazırlayan yasa değişikliği sonrası Türkiye’nin birçok yerinden katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Son vahşet Osmaniye’de yaşandı. MHP’li Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında yaklaşık 30 köpek, yavrularıyla birlikte canlı canlı gömüldü. Toprak altından çıkarılan hayvanların bazılarının hayatta olduğu fark edilirken, barınak görevlilerinin o an köpeklere zehir enjekte ettiği iddia edildi.

Barınak çevresinde inceleme yapan hayvanseverler, farklı bölümlerde de öldürülmüş köpeklerin olduğunu tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

HAYVANSEVERLERİ HEDEF ALDI

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tepkilere rağmen olayda belediyenin mağdur olduğunu savundu. Çenet, yerel medyaya yaptığı açıklamada, hayvanseverleri hedef göstererek yaşananlara “kurgu” dedi. Çenet, aktivistlerin barınağa izinsiz girdiğini ve belediye çalışanlarına saldırdığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün elleri sopalı bir grup aktivist barınağımıza izinsiz girmiş, hayvan mezarlığında cansız hayvanları yan yana dizmiş, teknikerleri darp etmiştir. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’de ‘Hayvansever Terörizmi’ vardır."

Ancak Çenet, iddialarını destekleyecek herhangi bir görüntü, rapor veya somut delil sunmadı.