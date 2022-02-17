MHP'li belediyeden MYK üyesine ihale kıyağı
MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin 2 milyon 310 bin TL’lik ihaleyi, MHP MYK Üyesi Seçkin Odabaşı’nın şirketine verdiği belirtildi.
Ankara’da, MHP’li Enver Demirel'in başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi 21 Ocak’ta, “Muhtelif Gıda Malzemesi” adı altında ihale açtı. Kamu İhale Kanunu’nun, “Doğal afet, salgın ve öngörülemeyen olayların ortaya çıkması durumunda” kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında dört şirket teknik ve idari şartname satın aldı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 21 Ocak’ta, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ihalesine üç şirket teklif sundu. İşin yaklaşık maliyetini 2 milyon 500 bin TL olarak hesaplayan Etimesgut Belediyesi, ihaleye sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmenin ardından 28 Ocak’ta kararını verdi.
2 MİLYON 310 BİN TL
Belediyenin “Muhtelif Gıda Malzemesi” ihalesinin, inşaattan turizme, grafik tasarımdan madencilik ve gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren YESA isimli şirkete verildiği duyuruldu. Şirket ile MHP’li belediye arasında 2 milyon 310 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Belediyenin, ihale kapsamında 12 kalem gıda malzemesinden oluşan toplam 5 bin gıda paketi alacağı bildirildi.
MHP’den milyonluk ihale alan şirketin yönetiminden tanıdık bir isim çıktı. Ticari sicil kayıtlarında şirketin müdürü olarak görünen Seçkin Odabaşı’nın aynı zamanda MHP MYK Üyesi olduğu öğrenildi. Odabaşı’nın Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi.
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