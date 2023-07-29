MHP'li il başkanının 'durak' çıkışına Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Karayolları bitirirse...
Adana'da şehir hastanesinin bulunduğu bölgede otobüs durağı yapılmadığı için yurttaşların güneş altında zorluk çektiğini belirterek Zeydan Karalar'a çağrıda bulunan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'ya Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.
Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları nedeniyle şehir hastanesinin bulunduğu bölgede yurttaşların otobüs beklerken zorluk çektiğini söyleyen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Zeydan Karalar'a seslenmişti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Kanlı'nın açıklamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kavşağı’ndaki uzun süren çalışmalarının bitmesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi karşısında inşa edilecek toplu taşıma durağının yurttaşların hizmetine gireceği vurgulandı. Durağın inşa edilmesiyle ilgili ihale yapıldığı vurgulanan açıklamada bölgede zemin iyileştirmesi ve olası toprak kayması tehdidine karşı zemin perde duvar çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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