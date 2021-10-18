MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlik çıkışı
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gençlerin talep ve beklentilerine değinen Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir." dedi.
Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." diye konuştu.
32 YAŞ ŞARTI
Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.
"Öğrenci affı"nın, gençlerin talepleri arasında olduğunu ifade eden Kılavuz, terör örgütü irtibatı veya iltisakı gerekçesiyle okullarıyla ilişiği kesilmiş olanlar dışında, tek amacı eğitimlerini tamamlamak olan gençlere yönelik af çıkarılmasını da istedi.
Kılavuz, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerine el koyulan ve mesleği şoförlük olanlara "ehliyet affı" çıkarılmasını da talep etti.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Davutoğlu kaza geçirdi
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru