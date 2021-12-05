MHP'li Musa Yılmaz'ın tehdit ettiği gazeteciden açıklama

05 Aralık 2021 Pazar, 12:07

Sözcü gazetesinin Konya bölge muhabiri Müslüm Evci, MHP’nin “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” programı kapsamında dün düzenlenen basın toplantısında MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz tarafından tehdit edildiğini söyledi. Evci, "Muhtemelen bana yapılan bu uygulamanın altında şu sebep yatıyor; daha öncesinde MHP’li Ereğli İlçe Belediyesi hakkında bazı kişilerin belediyeye gitmeden maaş aldıklarını yazmıştım ve bu yöneticilerin içerisinde MHP Ereğli İlçe Başkanlığı'ndaki bazı yöneticiler ve Ülkü Ocakları’ndan bazı kişiler vardı" dedi.

Evci, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz tarafından toplantıyı terk etmesi için tehdit edildiğini sosyal medya hesabından da duyurdu. Evci, toplantı sonrasında dün Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Konya'da MHP'nin düzenlediği Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı'na katıldım. Basın toplantısına il başkanlığı tarafından davet edilmeme rağmen MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, tarafından toplantıyı terk etmem için tehdit edildim. Özgür basın susmayacak!"

“GÖZÜMÜZE FAZLA BATMAYA BAŞLADIN”

MHP’li Yılmaz'ın “gözümüze fazla batmaya başladın” diyerek kendisini dışarı çıkartmaya çalıştığını söyleyen gazeteci Müslüm Evci şunları anlattı:

“Bugün (dün) sabah saat 09.30 dolaylarında MHP tarafından organize edilen Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programının Konya ayağı gerçekleşecekti. 4 gün önce MHP Konya İl Başkanlığı tarafından toplantıya katılmam için bana basın daveti gönderildi. Ben de bugün toplantıya icabet ettim. Toplantı esnasında MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz toplantı salonunda yanıma geldi ve ‘Seni basın toplantısına kim davet etti’ şeklinde tepeden bir bakışla bir soru yöneltti. Ben de MHP İl Başkanlığı tarafından toplantıya davet edildiğimi ifade ettim. Daha sonra gözlerimin içerisine bakarak başını salladı ve yanımdan ayrıldı.

“SEN BENİMLE BİR DIŞARI BİR GELSENE BAKALIM”

Daha sonra yanımdaki basın mensubu arkadaşlarım fotoğraf almak için ayrıldı ve orada tek başıma kaldım. Sanırım orada tek başıma kalmamı fırsat bildi ve tekrar yanıma geldi. Bu sefer de bana; 'Gözümüze çok fazla batmaya başladın. Basın toplantısını terk et’ şeklinde bir söylemde bulundu. Ben de kendisine, basın mensubu olduğumu ve toplantıyı takip edeceğimi ifade ettim. Daha sonra yanıma gelerek, ‘Sen benimle bir dışarı bir gelsene bakalım, seninle bir konuşalım’ dedi. Ben de tekrar dışarıya çıkmayacağımı kendisine deklare ettim. Bu sefer o yanımdan uzaklaşınca yanında gelen bir başka arkadaşı da yine aynı üslupla, ‘başkan bey sana ne söyledi duymadın mı? Başkan beyi takip et ve onunla beraber dışarı çık’ şeklinde telkinde bulundu bana, ama ben yerimden yine kalkmadım. Basın toplantısı bittikten sonra durumu sosyal medya hesabımdan yazdım. Öncelikle destek veren vatandaşlara ve basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

“BAZI KİŞİLERİN BELEDİYE'YE GİTMEDEN MAAŞ ALDIĞINI YAZMIŞTIM”

MHP’li Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından daha önceden yaptığı haberler yüzünden kendisine baskı kurulduğunu ileri süren Evci, şöyle konuştu: