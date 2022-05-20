MHP’li Oktay Vural oğlunu evlendirdi, kulisler hareketlendi
MHP’li Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahına katılan çok sayıda siyasetçi arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Akşener’in katıldığı tören, siyaset kulislerini hareketlendirdi.
Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, geçen hafta oğlu Yavuz Vural’ı evlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski kurmaylarından olan Vural’ın oğlunun nikahına çok sayıda siyasetçi katıldı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.
Akşener’in katıldığı tören, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Halen MHP üyesi olan ancak MHP grup başkanvekilliğinden istifa ettiği haziran 2016’dan bu yana aktif siyasette yer almayan Vural’ın “İYİ Parti saflarına katılacağı” öne sürüldü. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Vural, siyasete geçmişe göre daha sıcak bakıyor.” Vural’ın “MHP’yi eleştirdiği” ve “partisiyle doku uyuşmazlığı” yaşadığı kaydediliyor.
Vural’ın kendisine yakın isimlerle, “aktif siyasete geri dönebileceğini” paylaştığı kaydediliyor. İYİ Parti kanadının ise Vural’ın “partileri çatısı altında siyaset yapmasından yana olduğu” kaydediliyor.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı