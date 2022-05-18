İYİ Partili Ali Kıdık: 'Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi'
AKP'nin Millet Bahçesi yapmak için yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı'nın yıkım faaliyetlerine ara verildi. İBB Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi paylaştı. Kıdık, "Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" dedi.
AKP iktidarı Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli 3 havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtmişti.
AKP'nin yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.
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