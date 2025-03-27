MHP'li Özdemir açıkladı: Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi belli oldu!

MHP'li İsmail Özdemir, ameliyat olan ve haftalardır görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, bayramdan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.

MHP'li Özdemir açıkladı: Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:05

Kalp kapağı değiştirilen ve haftalardır tek görüntü dahi vermeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sağlık durumu merak edilen Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nın ardından siyaset sahnesine döneceğini söyledi. 

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, Özdemir'in aktardığı bilgiyi canlı yayında şöyle aktardı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre; 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.'"


İlgili Haberler

Devlet Bahçeli’den dikkat çeken telefon görüşmeleri: Süleyman Soylu ve Didem Arslan Yılmaz’ı aradı

Devlet Bahçeli’den dikkat çeken telefon görüşmeleri: Süleyman Soylu ve Didem Arslan Yılmaz’ı aradı
Devlet Bahçeli, Saraçhane protestolarını hedef aldı: 'Düşmanları aratmayan bir çizgi...'

Devlet Bahçeli, Saraçhane protestolarını hedef aldı: 'Düşmanları aratmayan bir çizgi...'
Gazeteci Can Ataklı'ya 'Devlet Bahçeli' soruşturması

Gazeteci Can Ataklı'ya 'Devlet Bahçeli' soruşturması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler