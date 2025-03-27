MHP'li Özdemir açıkladı: Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi belli oldu!
MHP'li İsmail Özdemir, ameliyat olan ve haftalardır görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, bayramdan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.
Kalp kapağı değiştirilen ve haftalardır tek görüntü dahi vermeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sağlık durumu merak edilen Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nın ardından siyaset sahnesine döneceğini söyledi.
tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, Özdemir'in aktardığı bilgiyi canlı yayında şöyle aktardı:
"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre; 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.'"
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