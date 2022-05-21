Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: AKP-MHP'ye kendi seçmeninden kötü haber
Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son anketinde, seçmenin yüzde 77.4'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.
MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından gerçekleştirdikleri son anketi paylaştı. Yurttaşlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yöneltildiğini düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenin yüzde 77,4'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda, AKP'ye oy verenlerin yüzde 59'u, MHP'ye oy verenlerin 54.3'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken; bu oran CHP'de yüzde 97.9, İYİ Parti'de ise yüzde 99.6 olarak ölçümlendi.
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