Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: AKP-MHP'ye kendi seçmeninden kötü haber

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:53

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından gerçekleştirdikleri son anketi paylaştı. Yurttaşlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yöneltildiğini düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenin yüzde 77,4'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda, AKP'ye oy verenlerin yüzde 59'u, MHP'ye oy verenlerin 54.3'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken; bu oran CHP'de yüzde 97.9, İYİ Parti'de ise yüzde 99.6 olarak ölçümlendi.