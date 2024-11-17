MHP’li vekil Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıktı: CHP’yi ‘PKK’lı olmakla suçladı!

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 'CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım' dedi ve "Bu adamlar sonuca ulaşmak için din değiştirir" dedi. Işıkver aynı zamanda Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıktı.

MHP’li vekil Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıktı: CHP’yi ‘PKK’lı olmakla suçladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 21:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının ardından tartışmalar sürüyor.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıkarken CHP’yi ‘PKK’lı olmakla’ suçladı. 

"CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım" diyen Işıkver, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Işıkver'in konuşması şöyle:

"CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım. Özgür özel, 'Kur'an kursları Orta Çağ karanlığıdır' dedi. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' dedi. Bu adamlar sonuca ulaşmak için din değiştirir."

Öcalan çağrısı üzerinden parti içindeki eleştirilere de sert çıkan Işıkver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim içimizde de İrlandalılar var. Size ne oluyor? Sen genel başkanımızdan daha mı iyi bileceksin? 'Ben bu devleti, bu milleti Devlet Bahçeli'den daha çok seviyorum' diyen işine baksın."


Etiketler: #Semih Işıkver #MHP #Abdullah Öcalan #Bahçeli

İlgili Haberler

Erdoğan sessizliğini korurken... Mehmet Uçum'dan, Devlet Bahçeli'ye açık destek: 'Öcalan çağrısı tarihi önemde'

Erdoğan sessizliğini korurken... Mehmet Uçum'dan, Devlet Bahçeli'ye açık destek: 'Öcalan çağrısı tarihi önemde'
AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un ifadelerini eleştirdi... Ayhan Ogan'dan jet yanıt geldi: 'Öcalan' çağrısı tartışması

AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un ifadelerini eleştirdi... Ayhan Ogan'dan jet yanıt geldi: 'Öcalan' çağrısı tartışması
Kritik görüşmeye AKP'li isimden ilk yorum: 'Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar...'

Kritik görüşmeye AKP'li isimden ilk yorum: 'Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler