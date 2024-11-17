MHP’li vekil Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıktı: CHP’yi ‘PKK’lı olmakla suçladı!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 21:22

Güncelleme: 17.11.2024 - 21:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının ardından tartışmalar sürüyor.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, Bahçeli’nin Öcalan çağrısına sahip çıkarken CHP’yi ‘PKK’lı olmakla’ suçladı.

"CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım" diyen Işıkver, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Işıkver'in konuşması şöyle:

"CHP içerisinde 50 tane PKK'lı sayarım. Özgür özel, 'Kur'an kursları Orta Çağ karanlığıdır' dedi. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' dedi. Bu adamlar sonuca ulaşmak için din değiştirir."

Öcalan çağrısı üzerinden parti içindeki eleştirilere de sert çıkan Işıkver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim içimizde de İrlandalılar var. Size ne oluyor? Sen genel başkanımızdan daha mı iyi bileceksin? 'Ben bu devleti, bu milleti Devlet Bahçeli'den daha çok seviyorum' diyen işine baksın."