Kritik görüşmeye AKP'li isimden ilk yorum: 'Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar...'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Beştepe'de bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Tayyar iki tarafında memnuniyetle görüşmeden ayrıldığını öne sürdü.

Kritik görüşmeye AKP'li isimden ilk yorum: 'Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eski AKP Milletvekili Tayyar, dikkat çeken ifadeler kaydetti. 

İki tarafın da görüşmeden memnun ayrıldığını ifade eden Tayyar, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından biriken efkarın bu görüşme ile dağıldığını yazdı.

Tayyar'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"MHP’nin resmi sayfasında yayınlanan ‘vakit tamam’ videosu sonrası dün gece TGRT Haber’de özetle şu değerlendirmeyi yapmıştık.

-Bu mesaj, bir veda değil buluşma çağrısıdır.

-Cumhurbaşkanımızla Devlet Bey, bugün yarın bir araya gelir, meseleyi kendi aralarında çözüme kavuşturur.

-Sorun kalmaz, bir orta yolda buluşurlar.

Bugün buluştular.

İki lider de görüşmeden büyük memnuniyetle ayrıldı.

Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar, bu görüşmeyle dağıldı.

Yeni yol haritasına önümüzdeki günlerde şahitlik yaparız.

Nedir, nasıldır, bilmem ama neyse, bundan sonraki artık ortak karardır."


Etiketler: #Bahçeli #Erdoğan #şamil tayyar

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