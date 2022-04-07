MHP'de ilginç hareketlilik: DP'li Cemal Enginyurt da katıldı

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:19

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un zamlara tepki gösterdiği açıklamaları sonrası ihraç istemiyle disipline sevkediliği MHP'de kulisler hareketlendi.

MHP’li bir grup milletvekilinin Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında toplantı yaptığı öne sürüldü.

OdaTV'de yer alan habere göre, toplantıya Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

2018 seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.