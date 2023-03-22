MHP'li Yalçın: MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi var

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:44

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:44

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ‘milletvekili aday adayı listesine sızma girişimleri’ hakkında açıklama yaptı.

Yalçın, Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sırasında başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlendiğini belirterek, “Çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Partilerini zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyeceklerini vurgulayan Yalçın, MHP’nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesinin, YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.