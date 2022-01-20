MHP'li Yönter, yazarımız Kongar'ı hedef aldı

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:09

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, Ankara'da Elektrik Mühendisleri Odası seçimlerinde demokratların iki gruba bölünmesi nedeniyle AKP ve MHP'lilerin yer aldığı listenin kazanmasını köşesine taşıdı.

Kongar, seçime AKP ve MHP'nin çevredeki temsilciliklerinden otobüslerle partilileri getirdiklerini, Ülkü Ocakları'nın da seçim salonunun etrafında yer aldığını söyledi.

Yazının devamında, "Seçimin yapıldığı okulun girişinde ve önünde yüzlerce silahlı polis hazır bulundu. Seçim 'burayı boşaltın' vb. anonslarla, baskı altında yapıldı. M.V, bürokrat kadrolar ve MHP örgütü çok sıkı çalıştılar" denildi.

MHP'Lİ YÖNTER KONGAR'I HEDEF ALDI

Kongar'ın yazısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yazarımız Kongar'ı hedef alan ve hakaret eden Yönter, "Emre Kongar Cumhuriyet’teki köşesinde, Ülkü Ocakları’nı hedef almış! Kongar; iyice kartlaştı, kangallaştı! Elek. Müh. Odası seçimi şok etkisi yarattı! Bay Kongar, Ülkü Ocakları’ndan sana yabancı insanlar çıkar: Yani Adam gibi adamlar, vatan ve millet sever kahramanlar yetişir" dedi.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE FARK ETTİM"

Yönter'in kendisini hedef falması üzerine Emre Kongar da Twitter'dan açıklama yaptı. Yönter'e yanıt veren Kongar, "Sizi tanımıyorum. Adınızın önünde Dr. ünvanı var ama okuduğunuzu anlamadığınızı büyük bir üzüntüyle fark ettim" dedi.

Kongar'ın yanıtı şöyle:

"Sizi tanımıyorum. Adınızın önünde Dr. ünvanı var ama okuduğunuzu anlamadığınızı büyük bir üzüntüyle fark ettim.

Ayrıca 'kartlaşmak' ve 'kangallaşmak' gibi sıfatları bir politikacının ağzından işitmek beni şaşırtmadı ama okuduğunuzu anlamamanızdan daha da çok üzdü.

Saygılar."