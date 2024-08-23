MHP'nin hedef gösterdiği Suavi konseri iptal edildi: CHP'li belediye başkanı gerekçesini açıkladı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 20:16

Güncelleme: 23.08.2024 - 20:23

Dünya Beykozlular Günü'ndeki konseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hedef göstermesi üzerine engellenmeye çalışılan sanatçı Suavi’nin, 30 Ağustos’ta Konya Seydişehir’de vereceği konserinin de yine ülkü ocaklarının tepkisi sonrası iptal edildiği açıklandı.

Sol kimliği ile tanınan sanatçı Suavi konserini iptal eden belediyenin CHP'li olması tepkileri artırırken, söz konusu Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, DW Türkçe'ye iptalin gerekçelerini açıkladı.

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ

"Suavi konserini neden iptal ettiniz?" sorusunu yanıtlayan Ustaoğlu, konserin çok önceden planlandığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı için 4 günlük bir etkinliğe hazırlandık" diye konuştu.

Ancak 19 Ağustos'ta Beykoz'da yaşanan olaylar sonrasında belediye yönetimleri ile konuyu yeniden değerlendirdiklerini ve konserin verilmesi kararını da tekrar gözden geçirdiklerini aktardı. Hasan Ustaoğlu, "Bizim bölgemiz de bu konularda hassas bir bölge ve toplumsal olaylar çıkma ihtimali olan bir yer. Çevremizde de yine oldukça hassasiyet taşıyan bölgeler var" sözleriyle karara götüren süreci açıkladı.

Emniyet güçlerinden de kendilerine bazı bilgiler geldiğini sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "Bir takım sıkıntılarla problemler olduğunu söylediler. Bununla ilgili görüşmemiz lazım dedik. Kendileriyle de görüştük. Bu görüşmenin neticesinde biz kendisini (Suavi) aradık, nezaketli bir şekilde, iptal etmemiz gerektiğini söyledik ve konseri iptal ettik" dedi.

İptal kararının Ülkü Ocakları Seydişehir Şubesi tarafından duyurulduğunun hatırlatılması üzerine Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Takdir edersiniz ki; bir belediye başkanı, Ülkü Ocaklarından talimat almaz, talimat derecesine varacak direktif de almaz. Burada oluşacak herhangi bir olumsuzluk, tüm etkinlik takvimimizi etkileyip bizi sıkıntıya sokar. Toplum içinde de herhangi bir kavga gürültü ortamı oluşmaması adına, emniyet birimlerinin de bize tavsiyesi neticesinde kendimiz bir karar alarak iptal ettik."

"GENEL MERKEZ OLUMSUZLUK İLETMEDİ"

Bu karar sonrası siyasi olarak sert eleştirilere maruz kaldıklarını da kaydeden Ustaoğlu, sürecin sansasyonel bir durum haline getirildiğini de belirtti. Bu arada CHP Genel Merkezi’nden üç yönetici ile görüştüklerini de aktaran Ustaoğlu, "Sadece bilgi verdim. Bize gelen bir olumsuzluk ya da tepki söz konusu değil, tepki almadık" diye kararı kendilerinin aldığına tekrar vurgu yaptı.

Suavi konserinin yeniden programa alınmayacağını da belirten Hasan Ustaoğlu, "Sanatçıya biz nezaketli olarak durumu ifade etmişken, sanatçının bu derece tepki göstermiş olmasından ben rahatsız oldum. Sanıyorum ki önümüzdeki süreçte de böyle bir konser tekrarlanmaz" diyerek yakın gelecekte bir Suavi konseri ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

SUAVİ CEPHESİ'NDEN TEPKİ

CHP'li belediyenin iptali sonrasında Suavi'nin avukatı Bişar Abdi Alınak, "MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bu karar ile her istediğini linç kampanyalarıyla yaptırabileceğine inanan bu zihniyete cesaret ve cüret veren muhalefet belediyesi başkanı maalesef aynı bağnaz yapı ile hizalanmıştır. CHP Genel Merkezi'ni içtenlikle uyarıyor ve sorumluluk almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşmiş, Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne almıştı. Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından saldırı girişimi düzenlenmişti.

Grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atmıştı.

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millî ve manevîyönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez."