MHP hedef göstermişti: Suavi’nin Seydişehir’deki konseri iptal edildi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:58

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:58

Sanatçı Suavi, iki gün önce Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde sahne aldı. Ancak konser öncesinde bir grup, etkinliğe saldırı girişiminde bulunmuş ve MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, Suavi'yi hedef göstermişti.

Suavi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği konserde sahne alacaktı. Önceden yayınlanan programda yer alan Suavi’nin ismi, yeni programdan çıkarıldı ve konser iptal edildi.

Yerel haber kaynağı Seydişehir'in Sesi'nin aktardığına göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, konserin iptal edilmesiyle ilgili belediyeyle görüştüklerini belirtti.

Bozkurt, "İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Suavi'nin, Dünya Beykozlular Günü kutlamaları kapsamında dün akşam Beykoz'da vermek istediği konser, bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaştı. Sanatçıya "terörist" suçlaması yönelten grup sloganlarla konseri engellemeye çalıştı. Suavi ise türkülerini söylemeye devam etti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu açıklarken, engelleme girişiminden sonra ilçe başkanlığı hesabından "Burası Beykoz, Gelme demiştik" diye paylaşım yapıldı. Sanatçı Haluk Levent de Suavi konserinde yapılanları yeni bir linç girişimi olarak değerlendirerek, "Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" dedi.