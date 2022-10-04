Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Kırmızı çizgilerimize basıyorlar
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin açıklamalarının, Yunanistan'ın "kırmızı çizgilerine bastığını" savundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, partisinin meclisteki grup toplantısında Türkiye'ye yönelik mesajlar verdi.
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'den gelen açıklamaların, ülkesinin "kırmızı çizgilerine bastığını" söyledi.
Miçotakis, "Benzeri görülmemiş tehditler kırmızı çizgilere çarpmaktadır. Sınırlarımızın gri değil mavi olduğunu açıkça belirttik" dedi.
Yunanistan'ın "aşılmaz duvarının silahlı kuvvetleri ve güçlü müttefikleri" olduğunu belirten Miçotakis, "Komşularımızla ilişkilerimizde güven istiyoruz" ifadesinde bulundu.
Miçotakis, "Türk hükümetinin açıklamalarının zehri, halkımıza ulaşmıyor. Yunanlılar ve Türkler dosttur; bilirler ki, birileri haritaları değiştirse bile coğrafya değişmez" diye konuştu.
Miçotakis ayrıca, "tarihin havai fişeklerle yazılmadığını Yunan halkının bildiğini" sözlerine ekledi.
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