Miçotakis'ten Türkiye'ye tehdit: Kışkırtıldığımızda anında cevap vereceğiz

07 Ekim 2022 Cuma, 13:23

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasında gerilimi artıran tarafın Türkiye olduğunu ileri sürdü.

Miçotakis, "Yunanistan asla kışkırtmaz, ancak kışkırtıldığında anında karşılık verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile diyalog kapısını kapatanın Yunanistan olmadığını belirten Miçotakis, "Haklı olduğumuza ve uluslararası hukukun bizim tarafımızda olduğuna dair mutlak bir güven hissediyoruz" dedi.

Miçotakis, "Yunan adalarının egemenliğiyle ilgili konuları doğrudan gündeme getiren Türkiye'dir. Bu söylem devam ettiği sürece Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde bir yumuşa ile ilerlemek mümkün değil" diye konuştu.

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"Mülteci meselesinin araçsallaştırılmasına son verilmesi" gerektiğini söyleyen Miçotakis, "Türkiye'yi bir kez daha Yunanistan ile iş birliği yapmaya çağırıyorum ki, bu insan tacirlerini kesin olarak ortadan kaldırabilelim. Ege Denizi'inde gereksiz yere can kaybı olmasın" dedi.

Miçotakis, Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı kapsamında liderlere "Türkiye'nin provokasyonlarını anlattığını" dile getirerek, "Meslektaşlarımın, kışkırtanın kim olduğunu anlamaları için bu toplantıya iştirak etmem iyi bir fırsat oldu" diye konuştu.