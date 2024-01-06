Midelerinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Gümüşhane'de gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:54
Midelerinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 2 şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu soktuğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Gümüşhane'de bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, konakladıkları otelde yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik aramalarda 116,35 gram metamfetamin ile midelerinde 20 sentetik hap ele geçirildi.

Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktukları belirlenen 2 şüpheli, sorgularının tamamlanması sonrası sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.


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