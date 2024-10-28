Midibüsün bisikletliye çarptığı kaza kamerada
İskenderun’da midibüsün bisikletliye çarptığı anlar kameralara yansıdı. Genç sürücü 2 metre sürüklendi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde midibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 23 Ekim’de İskenderun‘un Pac Meydanı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen midibüs, kavşaktan karşıya geçen bisikletli gence çarptı. Midibüsün altında kalan bisikletli, 2 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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