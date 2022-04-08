Midyeci Ahmet yine gündemde: Marka tescilinde gözünü dört açmış

08 Nisan 2022 Cuma, 09:51

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek'in eşi Deniz Çelebi ile arasında yaşanan mal paylaşımı sorunu gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca, ‘Midyeci Ahmet’in daha önce de marka tescil sorunu yaşadığı hatta Çiçek’in adaşı Ahmet Arslan'ın ‘Midyeci Ahmet Usta’ markasını tescilleyebildiği ortaya çıktı. Midyeci Ahmet, eski eşi Deniz Çelebi’nin desteği ile kurdukları Beşiktaş’taki şube ile sektöre giriş yapmış ve güçlenmişti. Hürriyet'in haberine göre Ahmet Çiçek, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) 20’yi aşkın başvuruda bulundu. ‘Midyeci Ahmet’ markasını kahveden tozşekere, yiyecekten makarnaya, pastadan çikolataya değin onlarca ürün için tescil ettiren Ahmet Çiçek bu süreçte, farklı kişilerin marka tescil başvurularına karşı da deyim yerindeyse gözünü dört açtı.

İKİ BAŞVURUYA OLUMSUZ YANIT

TPE kayıtlarına göre, ‘Midyeci Ahmet’ markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın ‘Ma Meşhur Midyeci Ahmet’ markası için 27 Kasım 2020’de Kurum’a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi. Benzer bir başvurunun sahibi bu kez Ankara’da bulunan VG EOS Turizm şirketi oldu. Cemil C. ve Volkan G.’nin ortak olduğu şirket 23 Ocak 2018’de ‘VG Midyeci Ahmet Abi’ markasının tescili için başvuruda bulundu. Başvuruya gelen itirazları da değerlendiren Kurum, Ekim 2018’de, başvurunun reddedildiğini açıkladı.

BİRİ TESCİL EDİLDİ

‘Midyeci Ahmet’ için yapılan başvurularda olumlu sonuç alan tek kişi ise Ahmet Arslan oldu. İstabul merkezli bir marka patent danışmanlık şirketi aracılığı ile Kurum’un kapısını çalan Arslan 'Midyeci Ahmet Usta' markasını tescil ettirmek istedi. Ekim 2017’de yapılan başvuruyu sıkı bir incelemeden geçiren Kurum, Mart 2019’da söz konusu markanın tescil edildiğini taraflara bildirdi.

MAL KAVGASI İLE GÜNDEMDE

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek, birkaç gündür boşandığı eşi Deniz Çelebi ile yaşadıkları ‘mal kavgası’nın ortaya çıkması ile gündemde. Çelebi, Çiçek’in, boşanma protokolüne aykırı hareket ettiğini, kendisine bıraktığı merkez şubenin karşısına yeni bir şube açtığını, tabelasının da indirilmek istendiğini açıkladı. Çiçek’in, ortak oldukları dairede de kendisine ait olan payın satışını istediğini belirten Çelebi’nin sözleri sonrası açıklama yapan Çiçek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çelebi’nin ailesinin, üzerine silahlı kişileri yönlendirdiğini öne sürdü.

O SÖZLER EŞLİĞİNDE BAŞVURDU

Ahmet Çiçek, TPE’ye yaptığı her başvurusunda markanın yanı sıra bir de kendisine ait olduğunu belirttiği bir aforizmayı Kurum’a bildirdi. Ve Kurum sitesinde bu aforizmalar da yayımlandı. Çoğu midye paketleri üzerine olan bu sözlerden bazıları şöyle: ‘Midye, kokoreç yiyen ile hiç yemeyen kişinin ruh hali asla aynı olamaz.’, ‘Para kazanmak isteyen para kazanır. İnsan kazanmak isteyen ise dünyayı kazanır.’, ‘Size yanlış yapmaktansa, sokakta beş parasız kalmayı tercih ederim.’