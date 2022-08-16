Migros, Carrefoursa, Bim, Şok ve A101 ile ilgili yürütmenin durdurulması istemine 2'nci ret

16 Ağustos 2022 Salı, 12:39

Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2,7 milyar liralık ceza kesildi.

Bunun ardından marketler, kararı mahkemeye taşıdı. Cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada; Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

5 zincir marketten 4'ü, bu kez bu karara da itiraz ederek, yürütmeyi durdurmanın ret kararını bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101), ikinci ret kararı da geldi. Ret kararını bir üst mahkemeye götüren zircir marketlerden 4'ünün itirazını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi de reddetti.