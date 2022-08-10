Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle soruşturma başlattı.
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