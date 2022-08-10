Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı

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Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:34

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurumu Martı İleri Teknoloji A.Ş. Martı

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