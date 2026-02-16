Migros depo işçileri kazandı, talepler kabul edildi!

23 Ocak’tan bu yana DGD-Sen öncülüğünde insanca yaşam koşulları için iş bırakma eylemi yapan Migros depo işçileri kazandı.



Migros yönetimi ile müzakere görüşmelerinde bulunan DGD-Sen önceki gün Migros depo işçilerinin taleplerinin büyük oranda karşılandığını ve direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı. Kutlama yapmak üzere Esenyurt Akçaağaç Depo’da toplanan Migros depo işçileri zafer halayı çekti.

İşçilerin kutlama toplantısına Türkiye İşçi Partililer (TİP), SOL Partililer Emek Partililer (EMEP) ve öğrenciler destek amacıyla katıldı.

DGD-Sen’in kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre, işçilerin aldığı yüzde 28 zam kök ücret olarak kabul edilecek ve kadroya geçen işçiler yetkili sendika Tez-Koop İş’e dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesindeki zam oranından yararlanacak. Bunun yanı sıra işçilerin depo iş kolunda kadroya alınmaları yönündeki talep sonuçlanmamış olsa da buna yönelik mücadele sürdürülecek. İşten çıkarılan işçilerin büyük bir kısmı işe iade edilirken ayrılmak isteyenlere kıdem-ihbar tazminatı eksiksiz teslim edilecek.



Kutlama yapmak üzere Esenyurt Akçaağaç Depo’da toplanan Migros depo işçileri "Direne direne, direnişle zafere!" sloganları attı.



“DEVLET İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOLLUĞU DIŞINDA BİZİ GÖRMEDİ”





DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Devlet bizi görmüyor. Devlet İçişleri Bakanlığı kolordu dışında başka bir muhtaplık işçi sınıfına ya da bu halka göstermiyor. Yine buralarda biz her partiye çağrı yaptık. Dedik ki kardeşim bu işin ucundan tutun. Sorumlusunuz. Bu politikaların, bu yasaların uygulanmasında ve çıkartılmasında sorumlusunuz. Bu direniş sizin de kapınıza gelir.

%90'ı direnişin Açısından konum aldı. Direnişi kırmak, kendi o feodal ilişkileri, siyasi ilişkileriyle bu direnişe saldırmak için elinden gelen ardına koymadı. Aynı safta yer aldı. Bir avuç parti, vekil dışında buralar görülmedi, duyulmadı. Biz her direnişte saymakla zorunlu, mükellefiz. Duysun bizi işçiler."

"BU EMEKÇİ HALKA TEŞEKKÜR EDERİM"

Neslihan Acar da direnişi destekleyenlere teşekkür etti.

Acar, “Kendi yoksulluk talebini bu direnişin etrafında kenetleyen bu emekçi halka teşekkür ederim” dedi.