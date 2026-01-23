Migros depolarında iş bırakma: İşçiler yüzde 28 zamma karşı ayakta

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından birçok sektörde toplu zam görüşmeleri başladı. Metal başta olmak üzere pek çok iş kolunda patronlar, asgari ücrete yapılan yüzde 28’lik artışı zam tavanı olarak dayatıyor. Benzer bir tablo, Migros depolarında da yaşandı.

DEPOLARDA İŞ DURDU

Anadolu Grubu bünyesindeki Migros’un İstanbul, İzmir ve Adana’daki depolarında çalışan işçiler, yüzde 28’lik zam oranını yetersiz bularak iş bıraktı. İşçiler, artan hayat pahalılığı karşısında bu oranın geçim koşullarını karşılamadığını dile getiriyor.

İŞÇİLERİN TALEBİ: YÜZDE 50 ZAM

DGD-SEN’in aktardığına göre işçilerin talepleri arasında ücretlere net yüzde 50 zam yapılması ve gelir vergisi kesintilerinin patron tarafından ödenmesi yer alıyor.

📍 Migros Esenyurt Depo'da ayaktayız!



Sefalet zammına karşı direnişin bayrağını yükseltiyoruz. DGD-SEN'e ulaş, sendikanla yürü!



0545 530 46 34 / 0530 240 59 62#MigrostaSefaleteHayır pic.twitter.com/CFqMwJJrCm — DGD-SEN (@DGDSEN) January 23, 2026

SENDİKADAN ÇAĞRI: “BİRLİĞİNİZİ BOZMAYIN”

DGD-SEN Başkanı Neslihan Acar, depolarda süren iş bırakma eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yurt genelinde tüm depolar ayaklanıyor. Vakit birlik olma vakti. Birlik bizim tek garantimizdir, tek sigortamızdır. Birliğinizi bozmayın” ifadelerini kullandı.