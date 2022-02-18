Migros işçileri gözaltına alındı

18 Şubat 2022 Cuma, 17:31

Maaşlarına zam istedikleri için işsiz kalan DGD-Sen üyesi Migros Depo işçileri, haklarını aramak için Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gitti. 257 işçinin işe dönmesini talep eden işçiler, Özilhan ile konuşmadan geri dönmeyeceklerini belirtti ve “Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz” taleplerini yineledi.

''HAKKIMIZI ALACAĞIZ''

Burada işçiler adına açıklama yapan DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, Özilhan’a seslenerek, “2013’te işten attığın işçiler kurdu bu sendikayı. Biz vazgeçmeyiz, sana demiştik. Hakkımızı alacağız” ifadelerini kullandı.

100’E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklama sırasında polis ablukasına alınan işçiler ters kelepçeyle, darbedilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sendika başkanı Neslihan Acar ile şube yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Tuncay Özilhan’ın villasının önünde 100’e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var” denildi.

MİGROS AÇIKLAMA YAPTI: ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEK İSTEYENLER ENGELLENDİ





Öte yandan Migros tarafından bir açıklama yayımlandı ve çalışanlara yüzde 54 zam yapıldığ belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada ‘Kapımız açıktır' çağrısına 70 kişinin karşılık verdiği ve görevinin başına geri döndüğü aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılama gibi önemli bir toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezlerimiz içinden, Avrupa Dağıtım Merkezi’nde görev yapan bazı çalışanlar, yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara bölgesindeki tedarik zincirini maalesef kesintiye uğratmışlardır.

İlgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup tarafından çalışanlara prim dahil ortalamada %54’lük gelir artış yapılmıştır. Şubat ayının ilk haftası da zamlı gelir ödemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır.

Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı %80’e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır. Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir.

Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir. Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür"



