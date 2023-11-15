Mihrimah'ın öldüğü kazada sanığa 'takdiri indirim'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:51

Emrullah G. yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, 6 Ağustos 2021 günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı.

Aracın geri çekilmesine yardım eden sürücü Emrullah G., daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (55), yeğenini kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Ancak Mihrimah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (10) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazadan sonra kaçan Emrullah G. ile babası N.G. (43) gözaltına alındı. Emrullah G., polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba N.G. de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi.

N.G., aracı oğlunun kullandığını söyledi. Emrullah G. de kamyoneti kullananın kendisi olduğunu itiraf etti. N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah G. ise tutuklandı.

Emrullah G. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle N.G. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.

İlk duruşmada Emrullah G., olay günü aracını nizami bir şekilde park edip evine çıktığını belirtip, "8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Aracın park ettiğim yerde olmadığını 20-30 metre ilerde bir duvara çarptığını gördüm. Oraya gittiğimde, çocuğa çarptığını görünce fenalaşıp, bayıldım" dedi. Emrullah G., tahliye edildi.

'UYUŞMAZLIĞI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÇÖZDÜ'

2022 Eylül ayında mahkeme, 'olayda olası kast' olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmedip görevsizlik kararı verdi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamedeki anlatım, suça el konmasına ilişkin tutanaklar, yargılama aşamasında icra edilen keşif, keşfin ardından alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olayda sanık Güzel'in aracın içinde olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, karşı görevsizlik kararı verdi.

İki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı üzerine dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına hükmedip dosyayı yeniden bu mahkemeye gönderdi.

Geçen mart ayında burada görülen duruşmada hakim, tutuksuz sanık Emrullah G.'nin taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI

Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanık Emrullah G.'yi yeniden yargıladı.

Emrullah G., buradaki savunmasında yerel mahkemedeki ifadesini yineledi. 14'üncü Ceza Dairesi, kazanın meydana gelmesinde sanığın asli ve tam kusurlu olduğunun kabul edilerek hüküm kurulmasında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğine kanaat getirdi. Daire, sanığın dikkatsizlik veya özensizlik sonucu el frenini yeterince ya da hiç çekmemesi, aracını park kurallarına uygun park etmemesi gibi davranışlarının atılı suçun manevi unsurunu oluşturduğu, bunun ötesinde bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını gerektirir yasal bir gerekçe bulunmadığı halde cezada artırım yapılarak fazla ceza verildiğini belirtti.

14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemece hak yoksunluğuna hükmedilmesini kanuna, adalete ve hakkaniyete de aykırı bulundu. Bu nedenlerden yerel mahkemenin kararını kaldıran İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanığa taksirle ölüme neden olma suçundan 3,5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ardından da yargılama süresindeki tutum ve davranışlarını takdiri indirim kabul edip, bu cezayı 2 yıl 11 ay hapse çevirdi. Sanığın sürücü belgesine de 9 ay el konulmasına karar verildi. Kesin karar oy birliğiyle alındı.