Milas Bodrum Havalimanı'nda 2017 yılında biten kule için yine onarım ihalesi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Milas Bodrum Havalimanı için 2015’te ihalesi yapılan, 2017’de tamamlanan kule binası daha beş yıl bile dolmadan “onarıma” giriyor. Kamu kurumu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kule binasının güçlendirilmesi ve onarım işleri için yeniden ihaleye çıktı. Kule inşaatında süreç şöyle işledi: DHMİ, Milas Bodrum Havalimanı Teknik Blok ve Kule Yapımı için Mayıs 2015’te ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyet 10.6 milyon TL’ydi. İşe başlama tarihi Ekim 2015, bitirme tarihi de Mart 2017 olarak belirlendi.

REFERANS GÖSTERDİ

İhaleyi Türkseven Turizm İnşaat ve Tic. A.Ş kazandı. Firmanın internet sitesinde, tamamlanan projeler içerisinde 5 Ocak 2018 tarihiyle birlikte Bodrum Milas Havalimanı Teknik Blok ve Kulesi’nin fotoğrafı da yer aldı. Firma bu projeyi referansları içerisinde de gösterdi. Kulenin yapım süreci DHMİ’nin faaliyet raporlarında da yer aldı. DHMİ’nin 2015 ve 2016 faaliyet raporlarında, kulenin belirlenen sürede tamamlanıp hizmete verilmesinin planlandığı belirtildi. 2017 raporunda ise teknik blok ve kulenin tamamlandığına dikkat çekildi. Ancak 2017’de tamamlanan kule için önceki gün yeniden ihale yapıldı.

DHMİ’nin internet sitesinde yayımlanan ilanda, Muğla Milas Bodrum Havalimanı Teknik Blok Kule Binası Güçlendirme ve Onarım İşleri ihalesi yayımlandı. İlana göre, yapım işi için açık ihale yapıldı. İhalede, işin süresi de 180 gün olarak belirtildi. Buna göre 2017’de tamamlanan kule binası için daha beş yıl dolmadan bu kez de onarım ihalesi açılmış oldu.

ESKİ BİNAYA DÖNÜŞ

2017’de tamamlanan kulede zaman içerisinde meydana gelen küçük çaplı depremler nedeniyle çatlaklar oluştuğu da iddialar arasında yer alıyor. Bu da kulenin ne kadar dayanıklı olduğu sorusunu gündeme getirdi. Yeni kule çok fazla kullanılamadan yeniden eski kule binasına dönüldü. Ayrıca bu kadar kısa bir sürede onarıma girecek hale gelen binanın teslim alınma sürecinin nasıl işlediği de yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor.