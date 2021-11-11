Milas için kuraklık uyarısı

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:08

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Ege Bölgesi’nde sıcaklık artışı ve yağış azalışı bekleniyor. Milas Belediye sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Geyik Barajı’nın etrafında çekilen görüntüler, kuraklığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan kuraklığa dikkat çeken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yurttaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Geyik Barajı’nda yaptığı incelemelerde konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas için en önemli sorununun kuraklık olduğunu ifade etti.

Tokat, “Bu seneki kuraklığı göstermesi bakımından Geyik Barajı’nın durumu çok önemli. Buraya gelir gelmez bu manzarayı görünce gerçekten çok üzüldük ve irkildik. Suyumuzu kullanırken daha dikkatli ve daha tasarruflu olmamız gerekecek. Ve hepimizin malumu; 6-7 aydır doğru dürüst yağmurun düşmediği bir yılı yaşıyoruz. Bu sene her türlü felaketi gördük. Ama Geyik Barajı’nın bu durumunu görünce sizlerle bu durumu paylaşmak ve sizlere bir çağrıda bulunmak istedik. Lütfen çok dikkatli olalım ve suyumuzu tasarruflu kullanalım.” dedi.



