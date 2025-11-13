Milas’ta 300 yıllık ağacın taşınmasına tepki: 'Zeytini taşımak köylüyü yok etmektir!'

Milas’ın Hüsamlar Köyü yakınlarında Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından yürütülen “rehabilitasyon” projesi kapsamında 300 yıllık bir zeytin ağacının taşınması, bölgede tartışmaları yeniden alevlendirdi. Şirketin “doğaya kazandırma” adıyla düzenlediği törenle taşınan zeytin ağacı, köylüler tarafından “göz boyama” olarak değerlendirildi. İkizköy muhtarı Nejla Işık, yıllardır süren madencilik faaliyetlerinin köylüleri topraklarından kopardığını vurgulayarak tepki gösterdi. Işık, “Yıllardır yaşadığımız köylerde rehabilitasyon adı altında göstermelik çalışmalar yapılıyor. Önce köylerimizi yok ediyorlar, sonra da çölleşmiş topraklara birkaç fidan dikip fotoğraf çektiriyorlar” dedi.

Işık, özellikle etkinliklerde çocukların kullanılmasını eleştirerek, “Köylülerimizi, çocuklarımızı bu gösteriye alet ediyorlar. En çok da çocuklarımız adına utanıyoruz. Bir şirketin çıkarları uğruna gelecekleri çalınan çocuklarımız… Köysüz, köylüsüz o çöl yığınlarında fidan dikseniz ne olur, zeytinleri taşısanız ne olur?” ifadelerini kullandı.

YK ENERJİ: “EKOSİSTEMİ YENİDEN CANLANDIRIYORUZ”

300 yıllık ağacın taşınması töreninde konuşan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, madenciliğin çevreyle ve toplumla birlikte yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu proje, sürdürülebilir madenciliğin örnek uygulamalarından biri" dedi. YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ise, "Enerji üretirken doğayı korumayı ilke edindik. Yöreye özgü türlerle doğal ekosistemi yeniden canlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

“MESELE ZEYTİNİ TAŞIMAK DEĞİL, MADENİ KORUMAK”

Projenin amacının doğayı korumak değil, madencilik faaliyetlerini sürdürebilmek için yasal boşluk yaratmak olduğunu söyleyen Muhtar Nejla Işık, “Biz hep söylüyoruz, mesele zeytinin taşınması değil. Burada kamu yararı adı altında YK Enerji’nin çıkarları için köylerimize, topraklarımıza, zeytinlerimize çökmek istiyorlar. Bilim insanı adı altında bu şirketin amaçlarına hizmet edenler buna alet oluyor. Oysa amaç, zeytinleri yaşatmak değil; Zeytincilik Kanunu’nun arkasından dolanmak. Madencilik faaliyetlerinin önü açılsın diye biz köylüler topraklarımızdan ediliyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

“KÖYLÜSÜZ ZEYT İN OLMAZ”

Işık, kamu yararının da olmadığını ifade ederek, “Biz topraklarımızdan kopmuşuz, zeytinler taşınmış ne fayda? Neden bir şirket daha fazla kâr edecek diye topraklarımızdan vazgeçelim? Neden göç edip başka bir yerde yaşamak zorunda kalalım? Bu aleni bir şekilde kamu yararı olmayan bir durumdur” dedi.

Işık, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) yetkililerinin etkinliğe katılmasını da eleştirerek, “MAPEG yöneticilerinin bu etkinlikte bulunması manidardır. Maden yasası adı altında bizleri topraklarımızdan sürmenin yollarını arıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

“YK ENERJİ’NİN G ÖZ BOYAMASINI YUTMUYORUZ”

Muhtar Nejla Işık, YK Enerjinin göz boyadığını ifade ederek, “YK Enerji’nin göz boyamasını yutmuyoruz, kanmıyoruz. Tüm köylülerimize, Milaslılara ve bizi izleyen herkese çağrımızdır: Şirketin çocuklarımızı alet etme çabasına inanmayın. Zeytini taşımak, köylüyü yok etmektir. Zeytin ile köylü birlikte var olduğu sürece bu ülke vardır. Gerisi çölleşme ve şirketlerin zenginleşmesidir” diye konuştu.