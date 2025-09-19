Milas’ta maden kıskacı: Zeytin gurbete, köylü belirsizliğe

Muğla Milas’ta maden sahasında önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan kamulaştırma kararları ile taşınacak zeytin ağaçları “gurbete” çıkıyor. Taşınacak zeytin ağaçları eğer köylünün başka boş tarlası yoksa doğal yaşam alanı olan köyden alınacak kilometrelerce uzaklıktaki rehabilite edilen maden sahasına dikilecek. Zeytinin yeni dikileceği toprak artık köylünün olmayacak. Köylü elindeki toprağı kaybedecek. Eğer taşınan ya da yeni dikilen zeytin ağacı kendisine kiralanırsa da köylünün kilometrelerce uzaklıktaki, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Hazine’ye ait sahadaki ağaca nasıl ulaşacağı, nasıl sulayacağı, nasıl bakım yapacağı ise belirsiz.

Muğla Milas’ta YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy ve Kemerköy santrallerine kömür sağlamak amacıyla kamulaştırma yapılması ve zeytinlerin taşınmasında birçok soru işareti var. Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa değişikliğine göre, zeytin ağaçları maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilerek taşınacak. Eğer taşınamıyorsa da yeni zeytin sahası oluşturulacak. Yeni kurulan zeytin sahaları ile taşınan zeytinlerin bulunduğu sahalar ise zeytinliği kamulaştırılanlardan isteyen olursa 20 yıl süreyle kiralanacak. Toprağını kaybeden köylü artık kiracı olacak. Kira ödeyecek. Kira süresi bazı şartlarda onar yıl süreyle uzatılabilecek.

MADEN SAHASINA TAŞINACAK

Alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde yapılacak kamulaştırma kararlarının ardından eğer zeytinlerin taşınmasına karar verilirse önce köylüye zeytinini taşıyacak başka tarlası olup olmadığı sorulacak. Köylünün başka boş tarlası varsa zeytinler oraya taşınacak. Ancak köylünün zeytinini taşıyacak başka tarlası yoksa sökülecek olan zeytinlerin kömür çıkarma işlemi tamamlanan maden sahalarına taşınması öngörülüyor. Eğer taşıma yapılamıyorsa yeni kurulacak zeytin alanlarının da yine rehabilite edilen maden sahasında olması bekleniyor.

KİLOMETRELERCE UZAKLIKTA

Temmuzda çıkarılan yasa değişikliği ile koordinat verilerek rezerv alanı olarak belirlenen alanda 50’nin üzerinde eskiden köy olan mahalle bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bu mahallelerden bazıları ile rehabilite edilen maden sahası arasında ise kilometrelerce mesafe var. Zeytin bu sahalara taşındığında ya da yeni zeytin sahası oluşturulup tarlası kamulaştırılan köylüye kiralandığında, köylünün kilometrelerce uzaklıktaki alana nasıl ulaşacağı, zeytinini nasıl sulayacağı, işleyeceği belirsiz. Köylünün bunun için büyük miktarda harcama yapması gerekecek.

KÖYLÜ TOPRAĞINI KAYBEDECEK

Bu arada zeytinliği hakkında kamulaştırma kararı çıkan köylü toprağını kaybedecek. Zeytini ya taşınacak ya da sökülecek. Toprağı elinden gidecek. Zeytinin taşındığı ya da yeni zeytin sahası oluşturulen yerde köylüye artık toprak verilmeyecek. Kiralama yapılacak. Zeytinliği kamulaştırılan köylü sadece kamulaştırma parası ile yetinmek zorunda kalacak. Artık mülkiyeti kendisine ait olan toprağı kalmayacak. Bölgede zeytinlikler aynı zamanda arpa-yulaf ekimi yapılarak hayvancılık için de kullanılıyor. Ekim yapılmasa bile hayvanlar otlatılıyor. Toprağı elinden giden köylü artık hayvancılık da yapamayacak.