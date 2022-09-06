Milas’ta 7. Uluslararası Zurna Zen Festivali coşkusu
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da tek olan ve bu yıl 7.si düzenlenen Zurnazen Festivalinin ilk ayağı Milas Atapark Meydanı’nda sahnelendi. 13 zurna sanatçısının sahne aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ZurnaZen Festivali’nin ilk ayağı Milas’ta sahnelendi.
Milas Atapark Meydanı’nda sahnelenen festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından sanat yönetmeni Ünal Yürük’e çiçek takdim edildi. Milas’da başlayan festival, 6 Eylül (bugün) salı günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül çarşamba günü Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek.
Video Haberler
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine zam geldi!
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- 'Utan Cem artık yeter'
- Şevket Çoruh'tan Arka Sokaklar'a veda