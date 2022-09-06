Milas’ta 7. Uluslararası Zurna Zen Festivali coşkusu

06 Eylül 2022 Salı, 15:02

Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ZurnaZen Festivali’nin ilk ayağı Milas’ta sahnelendi.

Milas Atapark Meydanı’nda sahnelenen festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından sanat yönetmeni Ünal Yürük’e çiçek takdim edildi. Milas’da başlayan festival, 6 Eylül (bugün) salı günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül çarşamba günü Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek.