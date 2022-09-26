Milas’ta çocuk parkını kundakladılar!
Muğla’nın Milas ilçesinde Beçin Mahallesi’nde bulunan 2. Soğukkuyu Caddesi’ndeki bir parka, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak zarar verildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konuyla ilgili, “Olayın faillerinin yakalanması için de ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Muğla’da Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla mahalle sakinlerinin dinlenme ve eğlenme alanı olan Beçin Mahallesi 2. Soğukkuyu Caddesi’ndeki park, saldırıya uğradı. Parktaki oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak zarar verildi. Milas Belediyesi, parkın yenilenmesi için çalışma başlattı.
BAŞKAN TOKAT’TAN TEPKİ
Başta aileler olmak üzere tüm vatandaşların dinlenme alanı olarak kullanılan parka verilen zarara tepki gösteren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayıptır, yazıktır, günahtır... Beçin Mahallesi 2. Soğukkuyu Caddesi'nde bulunan parkımız kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakıldı. Bu hangi duygunun tatmini, neye duyulan nefret... Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Olayın faillerinin yakalanması için de ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.
BELEDİYE PARKLARINA SALDIRI İLK DEĞİL
2015 yılında Gümüşlük Mahallesi Çaltılık Mevkii ve Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak’ta bulunan çocuk parklarına zarar veren kişi veya kişiler, park içindeki çocuk oyun alanları ve büfeleri tahrip etmişti. Park içinde bulunan büfelerin camlarını kıran, salıncakları yakan kişi veya kişiler, parkta bulunan kaydırakları da kırarak kullanılmaz hale getirdiler.
2018 yılının aralık ayında ise benzer bir olay Bafa’da yaşandı. Bafa Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde kurulan oyun grubu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmak suretiyle kullanılmaz hale getirildi. Çocukların yararlandığı park alanına yapılan saldırı, vatandaşların da büyük tepkisini çekti.
2020 yılının ekim ayında ise Milas Şehir Parkı içerisinde bulunan Birinci Dünya Savaşı’na şahitlik eden tarihi topun tekerleklerindeki ahşap parçalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp atılmış, vatandaşlardan tepki çekmişti. Bu durum üzerine harekete geçen Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarihi topu onararak korumaya almıştı.
2020 yılının mayıs ayında Şevketiye Mahallesi’ndeki bir parkın kaydırak ve salıncağı kırıldı.
Geçtiğimiz yıl da Milas’ın en büyük parklarından biri olan Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Sitesi’ndeki Atatürk Parkı saldırıya uğramış; alan içerisinde bulunan halı saha, basketbol sahası, büfe, kapılar, teller ve tuvaletlere zarar verilmişti.
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