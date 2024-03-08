Milas’ta feci kaza: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:15

Hacıabdi Mahallesi Balçık Kavşağındaki yaralamalı trafik kazasında, S.S. yönetimindeki motosiklet ile İ.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.S. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.S.’ı Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.